Miał iść na rozpoczęcie roku szkolnego, zaginął. Rodzina poszukuje 19-letniego Tomka

O zaginięciu Tomka jako pierwsza poinformowała na Facebooku jego mama, Iwona Dudkiewicz. – Tomek wybierał się na rozpoczęcie roku szkolnego. Wyszłam przed nim i wtedy widziałam go ostatni raz – relacjonowała kobieta w rozmowie z portalem zielonagora.naszemiasto.pl. Z opisu przekazanego przez Dudkiewicz wynika, że jej syn w dniu zaginięcia miał być ubrany w niebieski t-shirt, zarzuconą na wierzch ciemnoszarą koszulę z długim rękawem oraz charakterystyczne czerwone buty z białą podeszwą. Kobieta podkreśla jednak, że jej syn mógł zmienić wygląd.

Tomek ma około 185 cm wzrostu i włosy do ramion, które czasem spina w kitkę. Osoby posiadające informacje, które mogą okazać się pomocne w odnalezieniu zaginionego, proszone są od kontakt z rodziną pod numerami telefonów 791 926 975 lub 534 046 273. „Synu odezwij się, daj znać że nic Ci nie jest. Wróć do domu” – apeluje do Tomka jego mama za pośrednictwem Facebooka.