Nowacka oficjalnie poparła Trzaskowskiego. „Będzie prezydentem uczciwym i faktycznie rozumiejącym miasto”

W sobotę 8 września Barbara Nowacka wystąpiła na wspólnej konferencji z Platformą Obywatelską i Nowoczesną. Tym samym potwierdziła doniesienia o dołączeniu Inicjatywy Polskiej do Koalicji Obywatelskiej. Dwa dni później Nowacka pojawiła się wraz z Rafałem Trzaskowskim przed wejściem do stacji metra Centrum w Warszawie, gdzie udzieliła kandydatowi PO oficjalnego poparcia.

– Wierzę, że Warszawa zasługuje na prezydenta energetycznego, wiedzącego jak funkcjonuje miasto, jak to miasto żyje, ale też chcącego słuchać warszawianek i warszawiaków, pracującego dla tego miasta ciężko. To jest Rafał Trzaskowski, który takim prezydentem będzie. Będzie prezydentem nie dość, że uczciwym i zdeterminowanym, to do tego prezydentem faktycznie rozumiejącym miasto, nie snującym nierealistycznych wizji, tylko wiedzącym, co zrobić, żeby nam wszystkim żyło się lepiej. Warszawa jest miastem różnorodnym – mówiła podczas wspólnej konferencji prasowej Barbara Nowacka. – Są miejsca, gdzie żyje się wspaniale, są miejsca, gdzie są ludzie wykluczeni. To dla nich będzie program mieszkalnictwa. Są problemy związane z edukacją, gdzie fatalna reforma wprowadziła problem dostępności do szkół, przedszkoli, koszmarne problemy dostępności do żłobków i to się musi zmienić. To się może zmienić również dzięki dobremu samorządowi, który tę politykę społeczną, prorodzinną, ale kierowaną do każdego – dodała.

Rafał Trzaskowski dziękując za poparcie podkreślił, że „cieszy się, że Koalicja Obywatelska jest coraz silniejsza i udaje się wspólnie przekonywać nowe osoby, żeby do niej dołączyły”. – Wielokrotnie rozmawialiśmy na temat programu, bo od tego to się wszystko zaczęło, od rozmowy o programie dla kobiet. Rozpocząłem swoją rozmowę z warszawiakami pół roku temu, proponując właśnie program dla kobiet, mówiąc o równouprawnieniu, o darmowych żłobkach dla wszystkich warszawiaków – mówił kandydat PO na prezydenta stolicy.

