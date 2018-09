Kasia Tusk wyszła za mąż? Internauci wypatrzyli na zdjęciach ważny szczegół

Od kilku tygodni media spekulują o ślubie córki Donalda Tuska. Kasia Tusk nie skomentowała oficjalnie tych doniesień. Plotki nasiliły się po tym, jak jej wieloletni partner pytany przez „Super Express” o obrączkę na palcu powiedział, że „to chyba oczywiste, co ona oznacza”. Tym razem powody do spekulacji dała sama Kasia. Córka Donalda Tuska zamieściła na swoim blogu Make Life Easier wpis poświęcony wyprawie do Wenecji. Do posta zostały dołączone fotografie miasta oraz samej Kasi i jej psa Portosa. Internauci wypatrzyli, że na jednym ze zdjęć na palcu serdecznym blogerki widać obrączkę.

Kim jest partner Kasi Tusk?

Córka szefa Rady Europejskiej spotyka się ze Staszkiem Cudnym od 2008 roku. Para poznała się w jeszcze w liceum. Cudny jest bratem Zosi, przyjaciółki Kasi Tusk, z którą zakładała bloga Make Life Easier. Para bardzo chroni swoją prywatność. Zarówno w mediach tradycyjnych, jak i społecznościowych nie znajdziemy ich wspólnych zdjęć.