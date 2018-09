Prezydent Duda interweniuje w sprawie zakładu w Pieńsku. Wcześniej mówił, że „otworzą następny”

– Panie prezydencie, 230 osób pracę straci. Panie prezydencie, zamykają największy zakład pracy w Pieńsku – krzyczał jeden ze zgromadzonych na spotkaniu z Andrzejem Dudą zorganizowanym 8 września w Zgorzelcu. W końcu prezydent, który ściskał ręce przybyłych, odwrócił się i odpowiedział: „Proszę się nie martwić, otworzą następny”.

„Trzeba zrobić wszystko, żeby stworzyć nowe miejsca pracy”

Tego samego dnia podczas późniejszej wizyty w Lubaniu prezydent nawiązał do tego tematu mówiąc, że wcześniej dowiedział się, iż w pobliskim Pieńsku może upaść odlewnia. Powiedział wówczas, że rozmawiał z samorządowcami na temat znalezienia pracy dla osób z tej odlewni. – Kto chciał usłyszeć, co prezydent ma w tej sprawie do powiedzenia, to usłyszał. Prezydent powiedział, że są czasami takie sytuacje, że dany zakład się likwiduje, ale troską władz publicznych jest to, żeby przyjść z pomocą tym ludziom – powiedział z kolei prezydencki minister Andrzej Dera. Jak dodał, prezydent „poprosił wojewodę i ministra, żeby pomóc temu likwidowanemu zakładowi”. – Ale jeżeli dojdzie do likwidacji – bo to zakład prywatny – to wtedy trzeba zrobić wszystko, żeby stworzyć nowe miejsca pracy – mówił.

W sobotę w komunikacie na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta zapowiedziano interwencję głowy państwa w sprawie zamykanego zakładu. W komunikacie czytamy, że prezydent poruszył ten temat z lokalnymi władzami, m.in. z burmistrzem miasta. – Pytałem o sytuację, pytałem czy jest możliwość, czy będzie łatwo znaleźć tym ludziom miejsca pracy. Odpowiedział, że nie będzie to takie proste, choć wielkiego bezrobocia na tym terenie nie ma, ale to jest 250 osób – relacjonował rozmowę z włodarzem Pieńska Andrzej Duda.

Środowe spotkanie

Kancelaria Prezydenta poinformowała w środę, że Andrzej Duda zorganizował w Pałacu Prezydenckim spotkanie w sprawie możliwości zachowania zakładu UniMould S.A z Pieńska. W rozmowach wzięli udział m.in. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak oraz Starosta Zgorzelecki Urszula Ciupak. Podczas rozmów ustalono, że Hreniak podejmie próbę zorganizowania spotkania z kierownictwem spółki z kierownictwem spółki UniMould S.A.

