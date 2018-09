Kwaśniewski napisał list do prezydenta. Jest „poruszony i zaniepokojony” słowami Andrzeja Dudy

We wtorek Andrzej Duda spotkał się z mieszkańcami Leżajska. – Doprowadzimy do tego, że ludzie nie będą mówili, że sądy w Polsce są niesprawiedliwe. A sądownictwo w Polsce działa źle i nie chroni obywatela. Nie dopuścimy do tego, żeby ludzie mówili, że Polska jest państwem niesprawiedliwym – mówił podczas swojego wystąpienia prezydent, uzasadniając tym samym konieczność reform w sądownictwie przeprowadzanych przez rząd PiS. – Uczynimy wszystko, żebyście państwo mieli to przekonanie, kiedy będą się kończyły nasze kadencje, że zrobiono dla państwa wiele rzeczy w tym czasie, że zrealizowano zobowiązania wyborcze i że ktoś wreszcie myślał o obywatelach, a nie tylko i wyłącznie o jakichś swoich sprawach czy jakiejś wyimaginowanej wspólnocie, z której dla nas niewiele wynika – dodał Andrzej Duda. Słowa o „wyimaginowanej wspólnocie”, które padły w kontekście Unii Europejskiej, nie spodobały się Aleksandrowi Kwaśniewskiemu. Były prezydent wystosował list otwarty do obecnej głowy państwa.

„To stwierdzenia nieprawdziwe i niebezpieczne”

„Dziś zwracam się do Pana Prezydenta głęboko poruszony i zaniepokojony słowami wypowiedzianymi przez Pana Prezydenta w Leżajsku o Unii Europejskiej, jako „wyimaginowanej wspólnocie, z której dla nas niewiele wynika. To stwierdzenia nieprawdziwe i niebezpieczne" – napisał Aleksander Kwaśniewski. Dalej były prezydent argumentował, że UE jest wspólnotą realną, która przez 60 lat zapewniała pokój Europie. Przywołał także opinię prezydenta Dudy o tym, że „niewiele wynika” dla Polaków z przynależności do unijnej wspólnoty. Jako kontrargument podał swobodny dostęp Polski do rynku UE, pracę zarobkową naszych rodaków w krajach unijnych oraz dotacje.

Były prezydent w liście stwierdził, że działanie na szkodę europejskiej wspólnoty jest nieodpowiedzialne. Wspomniał, że dzisiejszy świat jest pełen napięć oraz niepewności. „Jeżeli zatem słowa wypowiedziane przez Pana Prezydenta w Leżajsku wynikają z chwilowych emocji – apeluję o rozwagę. Jeśli zaś z głębszej strategii – ostrzegam. To wbrew polskiej racji stanu” – podsumował Aleksander Kwaśniewski.

