Będzie nowy wiceminister edukacji

Czwartek z opadami w większości kraju. Pogodnie tylko na północy

W czwartek na północy będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze pojawią się przelotne opady deszczu, a na Podkarpaciu możliwe burze. Termometry pokażą od 18 st. C na północy do 26 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr,...