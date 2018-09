Tragiczny wypadek na Lubelszczyźnie. Kilkunastu rannych, jedna osoba nie żyje

Do zdarzenia doszło na drodze krajowej numer 17 z Lublina do Warszawy na wysokości miejscowości Garbów. To właśnie w tym miejscu zderzyły się dwa busy: pasażerski oraz dostawczy. Z informacji RMF FM wynika, że kierowca samochodu dostawczego zagapił się i miał zbyt mały odstęp od auta jadącego przed nim. Kiedy mężczyzna przyhamował i zaczął skręcać w prawo, kierowca chciał skręcić na lewy pas, aby nie wjechać w jego tył. – Próbował uniknąć zderzenia, wjechania w tył samochodu poprzedzającego. Jednak nie upewnił się, czy coś jedzie z naprzeciwka. Wyjechał i doszło do czołowego zderzenia obu busów – przekazał kom. Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Według wstępnych ustaleń w wyniku wypadku zmarła jedna osoba – kierowca busa pasażerskiego, który jechał z Puław do Lublina. Ponadto, 15 osób zostało rannych. Ofiary zostały przetransportowane do pobliskiego szpitala. Jak podaje RMF FM, na miejscu pracuje 8 zastępów straży pożarnej, 4 karetki pogotowia i dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kierowcy jadący tą trasą muszą się liczyć z utrudnieniami. Droga jest całkowicie zablokowana. Wyznaczono objazdy lokalnymi drogami lub drogą ekspresową S12.

