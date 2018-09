Uwaga! TVN: Życie samotnej matki zamieniło się w koszmar. „Nachodzi mnie w mieszkaniu, przyprowadza jakiś ludzi”

10 lat temu pani Marzena z partnerem zdecydowała się zamieszkać w Dobrym Mieście. Nie mieli wystarczająco dużo pieniędzy, żeby kupić mieszkanie, więc postarali się o kredyt hipoteczny i kupili małe mieszkanie. Wkrótce urodziło się dziecko. Chłopiec ma deformację obu dłoni i nóg. – Dziecko wymagało opieki. Między mną i partnerem zaczęło się psuć. Nie mogliśmy się dogadać, mieliśmy kłopoty finansowe. Rozstaliśmy się w 2012 roku. Ojciec dziecka wyprowadził się. Dogadaliśmy się tak, że ja nie chce alimentów tylko Mariusz będzie spłacał kredyt – mówi.

Partner pani Marzeny nie wywiązał się z umowy. Nie spłacał kredytu i dług wobec banku zaczął błyskawicznie rosnąć. Kobieta wychowująca samotnie niepełnosprawne dziecko nie była w stanie poradzić sobie z zadłużeniem. Mieszkanie trafiło na licytację i na początku roku kupił je Andrzej J., znany w Dobry Mieście biznesmen. – Nic przed tym panem nie ukrywałam. Powiedziałam, że mam małe, niepełnosprawne dziecko, że nie mam pieniędzy na opłacanie czynszu. Miał pełną świadomość, że kupuje mieszkanie z lokatorami, z niepełnosprawnym dzieckiem – mówi.

Wniosek o eksmisję

Andrzej J. zgłosił się do komornika, żeby ten eksmitował panią Marzenę. – Zadzwoniłam do komornika, gdy dostałam pismo o wydanie i opróżnienie lokalu. Komornik powiedział mi, że trzeba złożyć pozew do sądu o ustalenie prawa do lokalu socjalnego – opowiada.

Wówczas pani Marzena złożyła pozew o uzyskanie prawa do lokalu socjalnego z uwagi na niepełnosprawność jej syna oraz bardzo trudną sytuację materialną i rodzinną. – Wyrok uwzględnia w całości żądanie pozwu. W praktyce oznacza to, że nowy właściciel nie może skutecznie eksmitować ani pani, ani jej syna dopóki gmina nie zapewni jej prawa do lokalu socjalnego. Pani ma prawo zamieszkiwania w tym lokalu – mówi Agnieszka Żegarska, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie.

– Po tym jak Andrzej J. dostał odpis tego postanowienia wpadł w szał. Wtedy zaczęły się dziać różne rzeczy. Wyzwiska pod moim adresem i mojego dziecka – opowiada pani Marzena.

„Nachodzi mnie w mieszkaniu”

Z relacji pani Marzeny wynika, że Andrzej J. codziennie nachodził ją w mieszkaniu. – Wchodzi też pod moją nieobecność. Przyprowadza jakiś ludzi. Wprowadził mi lokatora. Wyrzucił meble dziecka z jego pokoju, wstawił łóżko. Przyprowadził jakiegoś pana i powiedział, że teraz będzie z nami mieszkał. Ten człowiek przebywał z nami przez trzy dni. Zadzwoniłam na policję. Doradzili mi, żebym wymieniła zamki i wystawiła rzeczy tego pana na zewnątrz. Wtedy on sam zabrał swoje rzeczy – mówi.

Bezbronna kobieta nie miała innego wyjścia – gdy Andrzej J. stawał się wobec niej agresywny, wzywała policję. – Policjanci pod wskazanym adresem interweniowali siedmiokrotnie. Pierwsza interwencja miała miejsce 25 maja. Policjantów na miejsce wezwała kobieta, która zgłaszała utrudnianie korzystania lokalu. Z kolei mężczyzna kilkukrotnie wzywał patrol policji po to, żeby zgłosić, że w jego mieszkaniu, którego jest właścicielem, znajdują się osoby nieuprawnione – mówi asp. Rafał Prokopczyk, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Po pierwszej interwencji policjanci wszczęli dochodzenie pod kątem utrudniania przebywania w lokalu osobie do tego uprawnionej. – W tej sprawie trwa dochodzenie pod nadzorem prokuratury – dodaje asp. Rafał Prokopczyk.