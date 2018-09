Deportowana z Polski Ludmiła Kozłowska wystąpiła w Bundestagu. Jest reakcja polskich władz

Przypomnijmy, że w czwartek na forum niemieckiego parlamentu wystąpiła szefowa Fundacji Otwarty Dialog, która została objęta zakazem wjazdy do strefy Schengen. Kozłowska przyjechała do stolicy Niemiec na zaproszenie grupy posłów, by dyskutować o praworządności w Polsce i na Węgrzech. Wizyta Ludmiły Kozłowskiej była możliwa dzięki wydaniu jej przez ambasadę RFN specjalnej wizy uprawniającej do czasowego przebywania na terenie Niemiec.

W spotkaniu uczestniczyło kilkunastu posłów. Kozłowska z rozmowie z Deutsche Welle tłumaczyła, że opowiadała niemieckim politykom o „ataku władz w Polsce na społeczeństwo obywatelskie, niezależne media i praworządność” . Swoją sytuację wskazała jako przykład takich działań.

Przypomnijmy, że Kozłowska została deportowana z terytorium Unii Europejskiej po wpisaniu jej do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) przez władze polskie. Tłumaczono wówczas, że stało się to na skutek otrzymania negatywnej opinii ABW dotyczącej wniosku Kozłowskiej o otrzymanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego w UE. Wątpliwości ABW dotyczyły finansowania Fundacji Otwarty Dialog, prowadzonej przez Kozłowską.

MSZ: Zakaz obowiązuje

W związku z wizytą Kozłowskiej w Niemczech do MSZ został wezwany ambasador RFN w Polsce Rolf Nikiel. Podczas spotkania wiceminister Andrzej Papierz poinformował, że „w ocenie strony polskiej przyznanie wizy krótkoterminowej LTV Pani Ludmile Kozłowskiej było nieuzasadnione” .

„Decyzja o wpisaniu Pani Kozłowskiej do SIS została podjęta na podstawie informacji uzyskanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zebrany materiał nie pozostawia wątpliwości co do nieprzejrzystości źródeł, z których finansowana jest Fundacja Otwarty Dialog. Polskie służby otrzymały również istotne informacje od służb partnerskich” – podkreślono w komunikacie MSZ.

„Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przekazał oficerom łącznikowym niemieckich służb specjalnych i policyjnych szczegółowe informacje, w oparciu o które podjęta została decyzja o wpisaniu Pani Ludmiły Kozłowskiej do SIS. Pismo z informacjami w tej sprawie ABW skieruje do służb partnerskich wszystkich krajów Strefy Schengen” – podkreślił polski resort dyplomacji. W komunikacie zaznaczono że zakaz wjazdu na terytorium RP i Unii Europejskiej nałożony na Kozłowską wciąż obowiązuje.

Rozmowa prezydentów

Szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował, że w czwartek na Łotwie prezydenci Polski i Niemiec rozmawiali o wysłuchaniu w Bundestagu. – Prezydent podkreślił, że tego typu przedsięwzięcia nie służą budowie dobrych relacji i zaufania pomiędzy naszymi krajami – zdradził Szczerski. Ze słów prezydenckiego ministra wynika, że Walter Steinmeier obiecał zainteresowanie tą sprawą.

