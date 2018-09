Rusin po raz kolejny ostro o Rozenek. Głos zabrał ojciec gwiazdy TVN

Konflikt na linii Małgorzata Rozenek – Kinga Rusin nabiera coraz większego rozpędu. Wszystko wskazuje na to, że sprawa szybko się nie skończy. Do sprawy opócz bliskich obu gwiazd TVN (Radosława Majdana – męża Rozenek i Poli oraz Igi Lis – córek Rusin) włączyło się wielu celebrytów m.in. Magda Gessler, Joanna Krupa, Beata Tadla czy Olga Frycz.

W odpowiedzi na wcześniejsze posty Rusin i Majdana, na instastories Małgorzaty Rozenek pojawiły się wpisy, w których przypomniano publiczne wpadki Kingi Rusin oraz problemy jej marki kosmetyków Pat&Rub (dziennikarka TVN toczyła sądowy spór ze swoją byłą wspólniczką o prawa do marki i receptur kosmetyków) oraz seria prześmiewczych filmików, w których internauci wytykali dziennikarce, że jej wypowiedzi dotyczące m.in. ochrony przyrody nie zawsze są poparte badaniami naukowymi. Wpisy zostały już usunięte z profilu.

Kilka godzin później Rusin zamieściła kolejny ostry wpis na Instagramie.„Rozenek 2 dni myślała i zaatakowała po raz trzeci mnie, moje kosmetyki Pat&Rub i uwaga! zarzuciła mi, że walczę z kobietami! Zrobiła to filmikami które zaraz usunęła- pewnie ze wstydu (...) Argumentów w sprawie praw zwierząt oczywiście brak. Przeprosin za obrażanie mnie i moich wysiłków społecznych też brak” – napisała Rusin. „Jeżeli chodzi o tekst, że walczę z kobietami – to tak, walczę z kobietami nieuczciwymi, atakującymi mnie hipokrytkami sprzedającymi wartości za kasę, kobietami usiłującymi mnie okraść (...) oraz polującymi na cudzych mężów – brzmi znajomo? (...) Rozenek potrafi wciskać kobietom tylko sztuczny kit. I kłamać na mój temat. Potwierdziło się, że przyczyną ataku Rozenek na mnie jest sukces Pat&Rub: dała nawet screena z nazwą! Ależ ją musi to wszystko boleć!” – dodała.

W obronie Małgorzaty Rozenek stanął jej ojciec Stanisław Kostrzewski, były skarbnik PiS. – Show-biznes to bardzo specyficzne środowisko pełne żmij i gadów. Kinga Rusin jest tego najlepszym przykładem. Po tym, co napisała, uważam, że to toksyczna osoba, która chce zaistnieć na chwilę we wszystkich mediach kosztem Małgosi. Podejrzewam, że chciała, by było o niej głośno, ponieważ marka jej kosmetyków jest niszowa – powiedział w rozmowie z Fakt24 Kostrzewski.

