Nowy spot PO. Schetyna i Trzaskowski ostrzegają przed Polexitem

– To dzięki wysiłkowi milionów Polaków staliśmy się członkami rodziny europejskiej, słowa o wyimaginowanej wspólnocie to kolejny krok do wyprowadzenia Polski z UE – ostrzegają Rafał Trzaskowski i Grzegorz Schetyna.

- Prezydent Duda odkrył karty PiS. Obóz władzy gra na wyjście Polski z Unii Europejskiej. Słowa głowy państwa mają znaczenie międzynarodowe. Nie możemy udawać, że ich nie słyszeliśmy – tak zaczyna się nowy klip wyborczy Platformy Obywatelskiej. Spot został nagrany na warszawskich Bulwarach Wiślanych. Wystąpili w nim szef PO Grzegorz Schetyna oraz kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta stolicy Rafał Trzaskowski. Politycy PO przypomnieli, że dzięki funduszom europejskim w Polsce zostało zrealizowanych wiele ważnych inwestycji. – Polexit będzie dla nas wszystkich katastrofą. Nie chodzi jedynie o miliardy euro, które dla Polski wywalczyliśmy i które zapewniają naszej ojczyźnie tak dynamiczny rozwój w ostatnich latach. Chodzi o bezpieczeństwo narodowe – podkreślił Schetyna. Trzaskowski dodał, że Polska potrzebuje Unii Europejskiej. Polska potrzebuje Wspólnoty, a samorządy potrzebują pieniędzy na inwestycje. Kandydat na prezydenta Warszawy zachęcał również samorządowców do podpisywania apelu do prezydenta Andrzeja Dudy pokazujący sprzeciw wobec jakichkolwiek prób wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Kontrowersyjne słowa prezydenta – Uczynimy wszystko, żebyście państwo mieli to przekonanie, kiedy będą się kończyły nasze kadencje, że zrobiono dla państwa wiele rzeczy w tym czasie, że zrealizowano zobowiązania wyborcze i że ktoś wreszcie myślał o obywatelach, a nie tylko i wyłącznie o jakichś swoich sprawach czy jakiejś wyimaginowanej wspólnocie, z której dla nas niewiele wynika – stwierdził w Leżajsku Andrzej Duda. – Wspólnota jest nam potrzebna tutaj, w Polsce. Nasza, własna. Skupiona na naszych sprawach, bo one są dla nas sprawami najważniejszymi. Kiedy nasze sprawy zostaną rozwiązane, będziemy się zajmowali sprawami europejskimi. A na razie niech nas zostawią w spokoju i pozwolą naprawić Polskę, bo to jest najważniejsze – kontynuował.