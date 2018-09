Kukiz: Mogę nie lubić pani Gersdorf, ale ona jest I prezesem SN. Prezydent naruszył konstytucję

Paweł Kukiz dopytywany przez Roberta Mazurka o Trybunał Stanu dla prezydenta Andrzeja Dudy, stwierdził w końcu jasno: „Według ścisłych zapisów, naruszył konstytucję, a konsekwencje to pan zna”. Wcześniej podkreślił też, że pierwszą prezes SN, niezależnie od tego co głoszą politycy obozu rządzącego, jest nadal prof Gersdorf. – Uważam, że pierwszą prezes Sądu Najwyższego jest Małgorzata Gersdorf, bo tak wynika z konstytucji – oświadczył. – Mogę nie lubić pani Gersdorf. Uważam zresztą, że sądy w dawnym kształcie to był dramat, to była tragedia dla obywateli, poza żadną kontrolą, szczególna kasta – jak się sami oceniali. Dyktowali prawo, jak im się żywnie podobało, więc to jest do rozwałki natychmiastowej, nie ma co do tego wątpliwości – dodał. Jego zdaniem obecna konstytucja „jest to niczego”, ale też „niestety jest ustawą zasadniczą” i powinna być przestrzegana.

W trakcie tego wywiadu, którego pełną treść zamieszczamy poniżej, Kukiz odpowiadał też na temat wyborów samorządowych i obowiązkowych szczepień. Oświadczył, że swoje dzieci zaszczepił, jest więc zwolennikiem szczepień. Dodał jednak, że chciałby wprowadzenia poważnych, wielomilionowych kar za powikłania przy szczepieniach. W pewnym momencie rozmowy stwierdził też, że „ustrój terroryzuje obywateli, daje kasę i przywileje tym wszystkim darmozjadom. W Polsce są różne frakcje, które można by było porównać do terrorystycznych, chociażby pod względem zachowań podczas posiedzeń”.