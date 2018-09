Wiceprezydent Częstochowy odwołany. Jest podejrzany o potrącenie 10-latka

Nowy spot PO. Schetyna i Trzaskowski ostrzegają przed Polexitem

– To dzięki wysiłkowi milionów Polaków staliśmy się członkami rodziny europejskiej, słowa o wyimaginowanej wspólnocie to kolejny krok do wyprowadzenia Polski z UE – ostrzegają Rafał Trzaskowski i Grzegorz Schetyna.