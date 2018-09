Kornel Morawiecki krytykuje wypowiedź prezydenta Dudy. Mówi o „zafałszowaniu rzeczywistości”

We wtorek Andrzej Duda spotkał się z mieszkańcami Leżajska. – Uczynimy wszystko, żebyście państwo mieli to przekonanie, kiedy będą się kończyły nasze kadencje, że zrobiono dla państwa wiele rzeczy w tym czasie, że zrealizowano zobowiązania wyborcze i że ktoś wreszcie myślał o obywatelach, a nie tylko i wyłącznie o jakichś swoich sprawach czy jakiejś wyimaginowanej wspólnocie, z której dla nas niewiele wynika – powiedział prezydent. W rozmowie z „Super Expressem” wypowiedź głowy państwa skrytykował Kornel Morawiecki.

„To był wielki błąd”

Marszałek senior ocenił, że wypowiedź Andrzeja Dudy była „niedojrzała i smutna”. – Prezydent kraju znajdującego się w Unii Europejskiej nie może lekceważyć tej wielkiej wspólnoty. Unia to nie jest wyimaginowana wspólnota, tylko ona dała nam sztukę, kulturę, edukację, demokrację, tolerancję. To jest wspólnota ducha, wspólnota odwagi, to nasza Europa – powiedział Morawiecki. – To był wielki błąd, co prezydent powiedział o Unii. Andrzej Duda popełnił fałsz rzeczywistości, mówi tak, jakby nie widział czym jest europejska wspólnota – dodał.

Przypomnijmy, wypowiedź głowy państwa nie spodobała się także Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, który wystosował list otwarty do Andrzeja Dudy. „Dziś zwracam się do Pana Prezydenta głęboko poruszony i zaniepokojony słowami wypowiedzianymi przez Pana Prezydenta w Leżajsku o Unii Europejskiej, jako „wyimaginowanej wspólnocie, z której dla nas niewiele wynika. To stwierdzenia nieprawdziwe i niebezpieczne" – argumentował były prezydent.

Czytaj także:

Kwaśniewski napisał list do prezydenta. Jest „poruszony i zaniepokojony” słowami Andrzeja Dudy