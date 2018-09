Dymisja wiceministra. Twierdził, że sprowadzanie migrantów do Polski jest tańsze niż pomoc repatriantom

Jak podaje portal 300polityka.pl, 14 września Mateusz Morawiecki wystąpił na konferencji prasowej w Olkuszu. Premier poinformował na niej, że Paweł Chorąży został zdymisjonowany. – Pan minister zagalopował się zdecydowanie w niektórych swoich wypowiedziach i to tyle co mogę powiedzieć, bo tematyka jest bardzo ważna – powiedział szef rządu. Szczegóły dotyczące dymisji wiceministra inwestycji i rozwoju ujawniła Wirtualna Polska.

„Premier był wściekły”

Klub Jagielloński zorganizował 30 sierpnia w Warszawie debatę, podczas której głos zabierał właśnie Chorąży. Wiceminister stwierdził wówczas, że do Polski powinno przyjeżdżać więcej migrantów, ponieważ „migrantami jest zbudowany dobrobyt tych państw, które osiągnęły największy sukces” . Dalej polityk mówił o sprowadzaniu do naszego kraju repatriantów ze wschodu, szczególnie z Kazachstanu i ocenił, że jest to kwestia trudna pod względem językowym i logistycznym. Dodał także, że z punktu widzenia finansów tańsze jest sprowadzenie do Polski migrantów z Ukrainy lub Azji niż repatriantów.

Jak podaje WP, Mateusz Morawiecki był oburzony wypowiedzią swojego ministra. – Premier był wściekły, bo wypowiedzi Chorążego były zupełnie sprzeczne z tym, co rząd myśli i robi w sprawie imigrantów. Nie może pracować w rządzie ktoś, kto ma tak skrajnie inne zdanie niż rząd – powiedział informator portalu.