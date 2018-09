Ostrzelano mieszkanie aktywistki TOZ. Policja szuka sprawcy

Wstępnie wiadomo, że do takiego zdarzenia doszło dwa razy w ciągu dwóch dni. Strzały oddano rzekomo w momencie, gdy kobieta znajdowała się na balkonie. Po pierwszym incydencie przeniosła się do innego mieszkania, gdzie doszło do podobnej sytuacji.

„Ktoś wykrzykiwał jej imię, potem było słychać strzał”

Mecenas Paweł Mehl, pełnomocnik TOZ-u powiedział dla Radia Opole, że ktoś starał się nastraszyć jedną z wolontariuszek przy użyciu najprawdopodobniej broni lufowej i broni palnej. – Będziemy chcieli złożyć stosowny wniosek o przyznanie ochrony wolontariuszce, bo czuje się w swoisty sposób zaszczuta. Ktoś wykrzykiwał jej imię pod balkonem, a następnie słychać było strzał – dodał.

Sprawą zajęła się policja. Na miejscu zabezpieczono ślady oraz łuski nabojów. – Rozpatrujemy zdarzenia pod kątem zniszczenia mienia, jednak należy tutaj dodać, że ta kwalifikacja może ulec zmianie w świetle np. nowych dowodów – poinformował st. sierż. Przemysław Kędzior z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

