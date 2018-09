Prezydent Duda wyśmiał doniesienia o wykorzystaniu botów. Zdradził „kampanijny sekret”

„Z tymi „botami” to kompletna bzdura. Typowy fake news. Ale mogę Wam ujawnić mój kampanijny sekret. Pomogły mi Autoboty. Słuchałem tego codziennie i wielu ludziom też się podobało” – napisał Andrzej Duda na Twitterze. Do swojego wpisu dołączył filmik z YouTube o tytule „Transformers - Autobots Arrival To Earth”.

Wpis prezydenta Dudy nawiązuje do informacji ujawnionych kilka dni temu przez „Gazetę Wyborczą” i Radio ZET. Śledztwo dziennikarzy dotyczyło kampanii prezydenckiej z 2015 roku, w której Andrzej Duda wygrał z Bronisławem Komorowskim. „Wyborcza” i Radio ZET dotarły do załącznika dokumentu z tamtego okresu, oznaczonego jako „Zlecenie nr 2”. Zgodnie z jego treścią firma Elchupacabra (nazwa odwołuje się do legendarnego latynoamerykańskiego zwierzęcia, którego istnienia nie udało się nigdy dowieść, a które traktowane jest często jako popkulturowy żart) miała tworzyć tysiąc „wątków tematycznych” na miesiąc, w każdym po pięć tys. „wpisów automatycznych” w miesiącu. Stawka za każdy taki wątek wynosiła 20 zł. Za pojedyncze wpisy z kolei firma otrzymywała po 2 zł. Elchupacabra rzekomo miała umowę na takie zlecenia ze sztabem Andrzeja Dudy.