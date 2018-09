Prezydent Duda na zgromadzeniu Rady Konferencji Episkopatów Europy: Refleksja receptą na kryzys

– Pragniemy, aby pierwotne chrześcijańskie inspiracje, którymi kierowali się ojcowie założyciele Unii Europejskiej, pozostały podstawą, łączącą państwa i narody naszego kontynentu – mówił prezydent Andrzej Duda podczas zgromadzenia plenarnego Rady Konferencji Episkopatów Europy. Zdaniem prezydenta, „refleksja” nad tym, co pozwoliło zjednoczyć Europę, jest „receptą na kryzys, który dotknął zjednoczoną Europę”. – Jest kluczem do skutecznych reform i dalszego pomyślnego rozwoju – dodał prezydent Andrzej Duda.

Spotkanie, w którym wziął udział polski prezydent, odbywało się pod hasłem „Solidarny duch Europy”. Andrzej Duda odniósł się i do tego zagadnienia. – Solidarność była, jest i pozostanie dla nas, Polaków naczelną wartością zarówno w wewnętrznych stosunkach społecznych, jak i w relacjach z innymi narodami i państwami. Solidarność to fundament wolnej Polski. Nie przypadkiem to właśnie pojęcie solidarności, tak przecież złożone i trudne, stało się hasłem i nazwą wielkiego, ogólnonarodowego ruchu, pod którego sztandarami my, Polacy obaliliśmy komunistyczne władze – powiedział Andrzej Duda.

