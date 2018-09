Jaworzno. Karambol na S1. Kilkanaście osób rannych, jedna nie żyje

Poważny wypadek miał miejsce w niedzielę po godz. 22. Na dwóch pasach zderzyło się szesnaście samochodów. Cztery auta na pasie w kierunku Częstochowy, a dwanaście na pasie do Bialska Białej. Rannych zostało dwanaście osób, w tym czworo dzieci. Wkrótce po przetransportowaniu do szpitala najciężej poszkodowana osoba zmarła. Jak podaje Województwie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa, ofiara śmiertelna do 35-letni mężczyzna.

Prawdopodobną przyczyną wypadku był silny dym pochodzący z palonych pod wiaduktem opon. Jak informował w rozmowie z TVN24 podinspektor Jacek Sowa z KMP w Jaworznie, kierowca, który jako pierwszy wjechał w dym, gwałtownie zahamował. Kolejne samochody wpadały w kierowany przez niego samochód ciężarowy.

Na miejscu karambolu do późnych godzin nocnych pracowało trzynaście zastępów straży pożarnej, policja i prokurator.

