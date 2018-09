Andrzej Duda zdradził, że jest fanem polskiej kuchni. Jakie potrawy lubi jeść prezydent?

Dożynki w Spale w województwie łódzkim były okazją dla prezydenta, aby uhonorować rolników i pochwalić się dobrymi wynikami gospodarczymi. Przy okazji Andrzej Duda udzielił wywiadu Telewizji Polskiej. – Nasza żywność pojawia się w zasadzie wszędzie na świecie – i to jest wielka zasługa także polskich rolników i ich mądrego gospodarowania, a zarazem tradycji, którą przekazują z pokolenia na pokolenie, ale również mądrego zarządzania gospodarstwami. I za to wielkie podziękowanie – właśnie za ten trud, za mądrość – dla polskich rolników – powiedział prezydent.

W pewnej chwili rozmowa zeszła na temat jedzenia. Andrzej Duda przyznał, że jest wielbicielem żurku. – Jeżeli chodzi o zupy, to absolutnie żurek jest moją zupą nr 1 – powiedział. – Natomiast jeżeli chodzi o potrawy mam wiele, które lubię, ale tak jak wielu Polaków jestem wielbicielem pierogów różnego rodzaju. Przede wszystkim ruskich, nie będę tego ukrywał – dodał. Głowa państwa zdradziła również, że Pierwsza Dama uwielbia bigos oraz wszelkie potrawy z kapusty. – Taka tradycyjna polska żywność to jest to, po co sięgamy rzeczywiście najchętniej. Zdecydowanie chętniej niż po różnego rodzaju produkty zagraniczne. No, może pizza jest tutaj konkurencyjna, ale poza tym, to jednak jemy absolutnie polskie potrawy – zaznaczył prezydent.

Czytaj także:

Sondaż. Zmiana na podium. Donald Tusk wyprzedził prezydenta Andrzeja Dudę