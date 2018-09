Wypadek w Szaflarach. Jest decyzja sądu ws. egzaminatora

Szaflary. Pociąg staranował auto z kursantką. Będą zarzuty dla...

Prokuratura z Nowego Targu postawi zarzut nieumyślnego doprowadzenia do katastrofy lądowej ze skutkiem śmiertelnym. To efekt tragicznego wypadku, do którego doszło na przejeździe kolejowym w Szaflarach.