Przebił opony polityków PiS. Prokuratura prosi o pomoc Szwedów

Eksperci: co 3-4 minuty ktoś na świecie umiera na sepsę

Co roku na świecie sepsa powoduje 6-8 mln zgonów, co oznacza, że co 3-4 minuty ktoś umiera z jej powodu. Przeciwko wielu bakteriom, które wywołują sepsę można się zabezpieczać szczepieniami – mówili eksperci w środę na konferencji...