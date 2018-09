Inwazja borowika z USA w Polsce. Zagrozi innym gatunkom?

Borowik wysmukły (Aureoboletus projectellus – red.) to gatunek grzyba jadalnego z rodziny Boletaceae. Występuje w Ameryce Północnej, ale ostatnio też w Europie, w związku mikoryzowym z sosnami. W Ameryce Północnej jego zasięg obejmuje wschodnią Kanadę (Nowy Brunszwik) na południe do Północnej Karoliny i na zachód od Michigan. Został też zaobserwowany w Meksyku. Po raz pierwszy w Europie zaobserwowano go na Litwie (Mierzeja Kurońska).

Chociaż żadne badania tego nie potwierdziły, niektórzy uważają, że borowik wysmukły może zagrozić naszym rodzimym borowikom. Wiadomo jednak, że grzyb robi dużo dobrego – dzięki niemu szybciej rosną drzewa. Nie ma też on robaków.

W rozmowie z Wirtualną Polską dr Julia Pawłowska z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego przyznaje, że niesamowite tempo, w jakim nieznany dotąd grzyb podbija Europę, jest częstym tematem wśród biologów. – Czy jest inwazyjny? Czy wypiera inne gatunki, w tym te nasze rodzime? Tego jeszcze nie da się stwierdzić, bo na razie nie ma odpowiednich badań. Choć te mamy ciągle w planach – tłumaczy.

