Czy prezydent Duda dobrze reprezentuje Polskę za granicą? „Rp” opublikowała wyniki sondażu

To zdjęcie stało się głównym tematem dyskusji w kontekście wizyty polskiej pary prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. Na oficjalnym koncie Donalda Trumpa na Twitterze opublikowano fotografię pokazującą Andrzeja Dudę stojącego przy rogu biurka prezydenta USA przed podpisaniem wspólnej deklaracji. Zdjęcie wywołało w sieci prawdziwą burzę. Pojawiły się pytania, dlaczego polski prezydent podpisywał dokument na stojąco i kto odpowiada za takie ustawienie. „Rzeczpospolita” zleciła sondaż z którego wynika, że większość ankietowanych negatywnie odpowiada na pytanie, czy Andrzej Duda dobrze reprezentuje Polskę za granicą.

45,8 proc. ankietowanych na „nie”

„Czy Andrzej Duda dobrze reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej?” – takie pytanie zadano 800 ankietowanym osobom. 45,8 proc. badanych odpowiedziało przecząco. Dobre zdanie na temat zachowania prezydenta za granicą ma 35,6 proc. osób biorących udział w badaniu. 18,6 proc. ankietowanych odpowiedziało „nie wiem” albo „trudno powiedzieć” .

Z sondażu wynika, że wśród osób do 24 roku życia negatywnie postawę prezydenta oceniło 33 proc. ankietowanych. Z kolei pośród badanych powyżej 50 roku życia aż 57 proc. osób powiedziało, że głowa państwa nie reprezentuje dobrze Polski na arenie międzynarodowej. Badanie przeprowadził instytut SW Research w dniach 18-19 września.

Ocena eksperta

O ocenę sytuacji podczas podpisywania deklaracji zapytaliśmy eksperta ds. protokołu dyplomatycznego. – To jest ewenement, który przejdzie do historii podręczników do dyplomacji. Ranga tego, co się stało, trąci o element obrazy państwa – skomentował w rozmowie z Wprost.pl dr Janusza Sibora. Jak podkreślił, „zgodnie z protokołem dyplomatycznym po rozmowach w cztery oczy prezydenci powinni przejść do wybranej wcześniej sali, gdzie znajdowałby się specjalny stół do podpisywania dokumentów, a w ceremonii powinni uczestniczyć wszyscy, którzy pracowali nad treścią deklaracji, ponieważ jest to wyraz szacunku dla tych osób oraz dla państwa”.