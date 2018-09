300 turystów z Polski utknęło za granicą. Biuro podróży jest niewypłacalne

Władze biura podróży Millennium Travel International Sp. z o.o. z Legnicy na Dolnym Śląsku same zgłosiły się do urzędu z prośbą o pomoc. Jak podaje RMF24.pl, za granicą utknęło kilkuset turystów. Na powrót do Polski czeka 300 osób odpoczywających na Korfu w Grecji, Słonecznym Brzegu w Bułgarii i Ksamili w Albanii.

Loty powrotne w porozumieniu z ubezpieczycielem ma zapewnić urząd marszałkowski województwa dolnośląskiego. Koszt operacji szacowany jest na blisko 600 tysięcy złotych. W związku z sytuacją, wyjazdy zaplanowane zgodnie z ofertą biura po 20 września zostały wstrzymane.

Według RMF24.pl pierwsi turyści w ramach zaplanowanych powrotów mają przylecieć do Polski już 21 września wieczorem. Kolejne loty będą organizowane jutro i pojutrze.

