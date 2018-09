Uwaga na pożyczki reklamowane na Facebooku. Wysłanie SMS-a może słono kosztować

O tym procederze poinformował serwis Zaufana Trzecia Strona. Od pewnego czasu na Facebooku reklamuje się strona „Zastrzyk Gotówkowy”. Jej autorzy oferują pożyczki bez poręczycieli i „szybki kontakt” oraz obiecują akceptację wszystkich nadsyłanych wniosków. Pod ogłoszeniem znajduje się kilka pozytywnych w wydźwięku komentarzy od osób, które rzekomo skorzystały z takiej pożyczki.

Kosztowny SMS

Reklamowana firma proponuje kwotę pożyczki w wysokości od 500 do 20 000 tys. zł. Pieniądze można spłacać przez okres od 3 do 120 miesięcy. W witrynie, do której odsyła reklama na Facebooku znajduje się informacja, że „zastrzyk gotówki” nie będzie weryfikowany w Biurze Informacji Kredytowej czy w Krajowym Rejestrze Długów. Teoretycznie brzmi obiecująco.

W praktyce złożenie wniosku wymaga wysłania SMS-a, który kosztuje 24,60 zł z VAT. Administratorzy Zaufanej Trzeciej Strony postanowili wysłać taką wiadomość i zawnioskować o kwotę 3 tys. zł z założeniem, że oddają ją w ciągu trzech miesięcy. Przedstawiciele firmy wprawdzie oddzwonili do wnioskodawców, ale zastrzegli, że kredytu nie udzielą. Oznacza to, że oszuści wyłudzają pieniądze za pośrednictwem SMS-ów.