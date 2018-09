Szykuje się rewolucja w Lotto. Zmiany mogą wejść w życie jeszcze w tym roku

Od blisko 27 lat Totalizator Sportowy prowadzi sprzedaż gier Lotto za pośrednictwem tradycyjnych kolektur. Rzeczniczka firmy Aida Bella zapowiedziała, że jeszcze w tym roku mogą zostać wprowadzone rewolucyjne zmiany, które ułatwią klientom możliwość gry w Lotto. – Cały czas się rozwijamy. Ten rok jest dla spółki przełomowy, ponieważ dzięki znowelizowanej ustawie o grach hazardowych, realizujemy wiele nowych projektów. Głównym celem, który chcemy osiągnąć jeszcze w tym roku, jest wprowadzenie naszych produktów do internetu. Myślę, że z końcem tego roku klienci będą mogli już zagrać w Lotto przez internet – tłumaczyła przedstawicielka Totalizatora Sportowego.

Obecnie w Polsce działa blisko 17 tysięcy punktów, w których można kupić kupon uprawniający do gry w Lotto. Cały system pracuje w trybie online. – Jako jedni z pierwszych w Europie 27 lat temu wprowadziliśmy system online do sprzedaży gier loteryjnych i był to duży przełom w funkcjonowaniu Totalizatora Sportowego. Wcześniej, aby zagrać w nasze gry, trzeba było wypełnić kupon odręcznie. Potem były one przez kolektorów pakowane i wysyłane do centrali w Warszawie. Zanim wszystko zostało sprawdzone – kto wygrał i gdzie – mijało kilka dni. Po wprowadzeniu systemu online jest prościej, ponieważ wszystko jest scentralizowane, wszystkie informacje są przekazywane na bieżąco – podkreśliła Aida Bella.