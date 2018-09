Wjechał porsche na poznański rynek. Podczas ucieczki staranował radiowozy

Usługi wyborcze dostępne już online. Wystarczy wpisać się do rejestru

Jesteś zameldowany w Lublinie, a chcesz oddać głos w Warszawie? Żeby to zrobić – przed nadchodzącymi wyborami samorządowymi – musisz się wpisać do właściwego rejestru wyborców. Teraz możesz to zrobić online, bez wychodzenia z domu.