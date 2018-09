Kaczyński zarzucił sędziom „ojkofobię”. Rzecznik KRS: Rada powinna się tym zająć

Słowa wypowiedziane przez Jarosława Kaczyńskiego podczas konwencji PiS w Olsztynie dotknęły środowisko sędziowskie. Prezes rządzącej Polską partii sformułował pod jego adresem poważny zarzut. – My reformujemy dzisiaj sądownictwo. Ta ojkofobia, czyli niechęć do własnego narodu, to jedna z chorób, która dotknęła część sędziów – mówił. Dodawał, że „sam się z tym zetknął” i dla uzasadnienia przypominał wyroki zwracające niektóre gospodarstwa na Warmii i Mazurach w ręce niemieckich przedwojennych właścicieli.

Dziennikarze TVN24 zapytali rzecznika Krajowej Rady Sądownictwa o stanowisko KRS ws. wypowiedzi prezesa PiS. Rada, która ma „stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów” oraz bronić całego środowiska, początkowo nie zabierała głosu w tej sprawie.

– W mojej ocenie, jeżeli tylko przyjdzie jakieś zawiadomienie, czy wniosek, na pewno na prezydium będziemy o tym dyskutować i moim zdaniem, faktycznie Rada powinna się tutaj (tym – przyp. red.) zająć – odpowiedział Maciej Mitera. Dodał też, że zamierza złożyć wniosek w tej kwestii jako członek prezydium. Zaznaczył też, że nie można przesądzać czy te słowa są obraźliwe dla polskich sędziów. – Zajmiemy się tą wypowiedzią – zapewnił.

Czym jest ojkofobia?

Ojkofobia lub oikofobia to wywodzący się z greki termin, sformułowany przez brytyjskiego pisarza i filozofa Rogera Scrutona. Oznacza on odrzucenie rodzimej kultury i tradycji, przy jednoczesnym upodobaniu do innych kultur i systemów wartości. Pod hasłem tym może kryć się zarówno delikatna rezerwa, jak i prawdziwa nienawiść. Odpowiedzią na oikofobię jest według Scrutona powrót do klasycznej cywilizacji chrześcijańskiej. Należy podkreślić, że termin ten nie ma żadnego związku z medycyną.