Adrianna Biedrzyńska opowiedziała o walce z rakiem. Dawano jej trzy miesiące życia

Adrianna Biedrzyńska jest aktorką teatralną, filmową i telewizyjną. Grała m.in. w takich filmach jak „Piłkarski poker”, „300 mil do nieba” czy „Dekalog”. Widzom znana jest także z występów w „Barwach szczęścia”, „Na dobre i na złe” czy „Niani”. Kilka lat temu jej kariera zwolniła, a to za sprawą wstrząsającej diagnozy. U aktorki wykryto guza mózgu. „Miały być trzy tygodnie do trzech miesięcy. taki początkowo wyrok otrzymałam, tyle życia przy pierwszej diagnozie lekarz mi obiecał” – napisała Biedrzyńska na Instagramie.

„Czwarta rocznica po zabiegu usunięcia intruza”

W poniedziałkowym poście aktorka poinformowała, że świętuje „czwartą rocznicę po zabiegu usunięcia intruza, guza mózgu” , który odwiedził jej „łepetynę i zagnieździł się nieproszony” . Biedrzyńska podkreśliła, że jest już zdrowa, szczęśliwa i świetnie się czuje. Podziękowała przy okazji lekarzom, którzy koordynowali jej leczenie. Internauci w komentarzach pogratulowali jej zwycięstwa w walce z guzem. Nie brakuje także życzeń zdrowia i siły.

