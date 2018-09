Protest funkcjonariuszy policji. Brudziński proponuje podwyżki

Szef MSWiA Joachim Brudziński przypomniał, że podczas spotkania ze związkowcami zaproponował dodatkowe 253 zł podwyżki od 1 lipca 2019 roku dla wszystkich funkcjonariuszy. – Podkreślam, to kwota dodatkowa. Niezależnie od tego od 1 stycznia 2019 roku w ramach modernizacji otrzymacie średnio 309 zł podwyżki. Oznacza to, że w lipcu 2019 roku będziecie zarabiali średnio około 1100 zł więcej niż w 2015 roku – mówi.

Kolejną propozycją Brudzińskiego to, aby funkcjonariusze od 1 lipca 2019 roku mieli płatne nadgodziny w wysokości 1000 proc. stawki oraz pełnopłatne zwolnienia lekarskie. Te drugie dotyczyłyby funkcjonariuszy, którzy – jak mówi szef MSWiA – „są na pierwszej linii i na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo patrolując ulice, wyjeżdżając do pożarów, czy strzegą naszych granic” . Dodaje, że w ciągu roku w 100 proc. byłoby płatne pierwsze 30 dni zwolnienia, a za czas choroby powyżej 30 dni wypłacane byłoby 80 proc. uposażenia.

Następną kwestią, o której mówi na nagraniu Brudziński, to emerytura dla mundurowych. – Od stycznia 2013 roku rząd PO-PSL prowadził zasadę 25 lat służby i 55 lat życia. Oznacza to, że aby przejść na emeryturę mundurową, muszą być spełnione te dwa warunki. Chcemy zrezygnować z wymogu ukończonych 55 lat. To dzięki ogromnemu wsparciu pana premiera Mateusza Morawieckiego te dobre propozycje czekają na waszą akceptacje. Głęboko wierzę, że osiągniemy porozumienie – stwierdza.