Minister skomentował atak hakerski na Home.pl: To robota profesjonalistów

Według ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego, atak z 24 września był jedynie testem. Przedstawiciele Home.pl podkreślali jednak, że takich kłopotów nie mieli od 20 lat. Przez kilka godzin nie działały strony znajdujące się na serwerach firmy, czyli de facto spora część polskiego internetu. „Komputer Świat” w 2017 roku szacował, że Home.pl odpowiada za 18 proc. stron internetowych z domeną „.pl”.

Zagórski nie wskazuje winnych przeprowadzenia tego ataku. Zaznacza tylko, że nie byli to „dwaj, trzej dowcipni licealiści”. Sprawę badają oczywiście odpowiednie służby. – Tego typu ataki wymagają dosyć dużej infrastruktury i dosyć dużych nakładów. One nie są przypadkowe – podkreślał. Jego zdaniem za ostatnim zamieszaniem stoi profesjonalna grupa przestępcza. Celem było wywołanie lęku i pokazanie słabości i możliwe wymuszanie haraczu w przyszłości.

Atak na Home.pl

Dla pracowników serwisu Home.pl ten tydzień nie zaczął się najlepiej. W poniedziałek 24 września z samego rana na profilu firmy na Facebooku pojawił się komunikat potwierdzający problemy zgłaszane przez użytkowników. „Szanowni klienci, od godzin porannych obserwujemy utrudnienia w dostępie do usług home.pl – stron www, domen i paneli administracyjnych. Nasi specjaliści pracują nieustannie nad ich przywróceniem. Z uwagi na charakter prac nie możemy jeszcze podać dokładnej godziny, kiedy dostęp do usług zostanie przywrócony. Dokładamy starań, aby sytuacja uległa poprawie jak najszybciej. Za zaistniałe okoliczności przepraszamy” – mogliśmy przeczytać w wiadomości około godziny 7 rano.

Jak podkreślają branżowe media, Home.pl to jedna z największych firm hostingowych w Polsce (hosting to udostępnianie swoich serwerów innym podmiotom). Na jej stronie internetowej możemy przeczytać, że jest to „najczęściej wybierany hosting internetowy w Polsce”. Magazyn „Komputer Świat” w ubiegłym roku pisał o obsługiwaniu przez Home.pl 18 proc. serwisów z rozszerzeniem.pl. Oznacza to, że problemy tej firmy mogą poważnie wpłynąć na wiele dziedzin z naszego życia. Problemy poskutkowały m.in. awarią usług SkyCash (opłata za bilety komunikacji miejskiej) oraz e-Kiosk.pl (internetowa księgarnia).

