Lekarze, dziennikarze i prawnicy stracą ochronę sądu? „To koniec tajemnicy adwokackiej”

Według zapisów, do których dotarli dziennikarze „DGP”, w przygotowywanej rozległej nowelizacji kodeksu postępowania karnego pojawia się zmiana dotycząca informacji poufnych. Do tej pory prokurator, jeśli chciał zdobyć tego typu dane od przedstawicieli profesji ustawowo zobowiązanych do tajemnicy, musiał prosić sąd o wyrażenie zgody. Ministerstwo Sprawiedliwości chciałoby to zmienić. Prokurator miałby zgłaszać się po poufne informacje bezpośrednio do m.in. lekarzy, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych i dziennikarzy. Ochrona sądowa nie przysługiwałaby tym zawodom także podczas przesłuchań.

Jak przypomina „DGP”, teraz w trakcie postępowania przygotowawczego zgodę na zwolnienie z tajemnicy profesjonalnego prawnika, lekarza czy dziennikarza na potrzeby przesłuchania musi wyrazić sąd. Dopuszczalne jest to tylko wtedy, gdy prokuratura nie jest w stanie ustalić ważnych dla sprawy faktów na podstawie innych dowodów. Inną przesłanką jest ogólne „dobro wymiaru sprawiedliwości”.

W materiale gazety czytamy, że to właśnie w postępowaniu przygotowawczym najczęściej zwalnia się z tajemnicy adwokackiej. Teraz miałoby to być znacznie ułatwione. – Takie rozwiązanie przyspieszy postępowanie, zmniejszy obciążenie sądów, a jednocześnie zachowa pełne gwarancje zarówno dla stron, jak i depozytariusza tajemnicy – zapewnia wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Adwokaci, z którymi rozmawiali dziennikarze „DGP” są jednak innego zdania.

RPO wnioskował o wzmocnienie tajemnicy lekarskiej

– To koniec tajemnicy adwokackiej – ocenił mec. Jerzy Naumann. Dr Wieńczysław Grzyb mówi o „ograniczeniu gwarancji procesowych oskarżonego”. Według mecenasa Baszuka, pomysł ministerstwa „zaprzecza podstawowym zasadom, na jakich powinien być oparty wymiar sprawiedliwości i roli adwokatury w jego sprawowaniu”. W 2017 roku rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się do Ministerstwa Sprawiedliwości o usunięcie przepisu pozwalającego prokuratorom na żądanie od lekarzy dokumentów z wrażliwymi informacjami o chorych.

