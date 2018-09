Śmierć więźnia z zakładu w Koronowie. Pierwszy raz poszedł do pracy

39-latek wyszedł do pracy poza celę do gospodarstwa na terenie gminy Sicienko. Na ciało mężczyzny śledczy natrafili tam policjanci. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną zgonu mężczyzny. Śledczy nie wykluczają udziału osób trzecich.

Wiadomo, że mężczyzna miał opuścić więzienie za 10 miesięcy. W półotwartym zakładzie w Koronowie odsiadywał karę pięciu lat pozbawienia wolności.

Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Nakle nad Notecią.

