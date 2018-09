Leszek Miller wspomina zmarłego syna. Pokazał nieznane zdjęcie

– Bardzo kochaliśmy swojego syna. Moja żona i ja nie widzieliśmy świata poza nim. Jest to dla nas olbrzymi szok, nie możemy sobie z tym poradzić – mówił po śmierci syna w rozmowie z „Super Expressem” Leszek Miller. Z kolei w wywiadzie dla RMF FM z 10 września były premier przyznał, że „czas co najwyżej oswaja z ranami, albo też powoduje, że następuje proces adaptowania się do nowej sytuacji”. – Rany pozostaną do końca życia i ból również będzie mi towarzyszył do końca życia – przekonywał.

Miesiąc po śmierci swojego syna, Leszek Miller zamieścił na Facebooku niepublikowane dotąd zdjęcie z Leszkiem Millerem Juniorem.

Śmierć Leszka Millera Juniora

Informację o śmierci syna byłego premiera podano w poniedziałek 27 sierpnia. Leszek Miller Junior zmarł nad ranem. Śmierć ojca potwierdziła za pośrednictwem Instagrama Monika Miller. „Przepraszam was wszystkich... Nie jestem w stanie teraz prowadzić swojego instagrama. Obiecuję że wrócę kiedy sobie z tym wszystkim poradzę... You can finally rest in peace now Dad (Wreszcie możesz spocząć w pokoju, tato – red.)”... – napisała, zamieszczając post wyłącznie z czarnym tłem.

