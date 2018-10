Prezydent Duda: Jak ktoś woli się skupiać na tym, że nie siedziałem na złotym tronie, to trudno

– Donald Trump – jak może – unika niepotrzebnej celebry, dąży do pozytywnego domykania spraw. Ja też. I tak to zbudowaliśmy, tak miało być – podkreślił Duda. Jak zaznaczył, była „mocna, szczera, konkretna rozmowa w Białym Domu, a potem puentująca to deklaracja”. – Każdy bierze po egzemplarzu i działamy dalej. Liczyła się dla nas siła tego dokumentu, potwierdzenie strategicznego sojuszu w nowych okolicznościach. Przecież̇ świat po tych 10 latach jest inny – mówił prezydent.

W rozmowie z tygodnikiem „Sieci” prezydent poinformował, że rozmowa z prezydentem Donaldem Trumpem była tak dobra, że znacząco się przeciągnęła. – Cel osiągnąłem. Jak ktoś woli się skupiać́ na tym, że nie siedziałem na złotym tronie, to trudno – podkreślił Duda. Obiecywałem Polakom prezydenturę skuteczną, a nie celebrującą. Słowa dotrzymuję – dodał prezydent.

