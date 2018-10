Była prześladowana w dzieciństwie, szykanowano jej rodzinę. Jako dorosła ujawniła, że czuję się mężczyzną

Tymek to, że czuje się mężczyzną, ujawnił dopiero w dorosłym życiu. – Agaty nigdy we mnie nie było. Nigdy nie ubierałem się w sukienki. Pamiętam jedną taką sytuację; jako małe dziecko wychodziliśmy z rodzicami do rodziny na obiad. Próbowali ubrać mi sukienkę. Scena była przekomiczna, tata chwycił mnie pod pachę, podniósł do góry, mama sukienkę rozciągnęła, a ja i tak się nie dałem – wspomina Tymek.

Praca z psychologami pomogła mu zaakceptować siebie. Wsparcie uzyskał także w Stowarzyszeniu „Tolerado”, którego dziś jest aktywnym wolontariuszem. – Rzesza osób, które znam nie ujawnia się nawet w rodzinach. Nasza praca polega na tym, że pomagamy osobom, które chciałyby zrobić coming out, ale się tego boją – mówi Danuta Sowińska, coach LGBT. – Czasem są to problemy z dyskryminacją w pracy. Mieliśmy sprawy osób zwolnionych z pracy, z powodu swojej orientacji. Mamy sytuacje przemocy rodzinnej – mówi Nikodem Mrożek, prezes stowarzyszenia „Tolerado”. – Niektóre osoby są bezdomne. Rodzice nie akceptują ich orientacji psychoseksualnej i wyrzucają ich z domu – dodaje Sowińska.

Tymka w dzieciństwie wielokrotnie spotykały przykrości. – Bardzo często byłem hejtowany, oceniany. Rówieśnicy drwili ze mnie, co wywarło duży wpływ na dalsze życie, na moją psychikę. Mówiono: „O lesba, odmieniec”. W zastraszającym tempie traciłem poczucie wartości – przyznaje Tymek i dodaje, że nadal nad sobą pracuje. – Uczę się nowych rzeczy. Nadal staram się siebie zaakceptować.

„Najłatwiej określić kogoś, jako dziwaka zamiast usiąść i porozmawiać”

Inność Tymka rzuciła cień na jego bliskich, którzy z rodzinnego Złocieńca, przenieśli się do pobliskiej wsi Darskowo. Również i tam rodzinę spotykały szykany. Młodszy brat Tymka – Wojtek, był poniżany oraz pobity w szkole. – Kopali mnie. Jeden chłopak mówił wszystkim, że jestem głupi – mówił Wojtek. – Czy to, że nie nauczyłam syna bić się oznacza, że ma być workiem treningowym? Wydaje mi się, że wynika to głównie z niezrozumienia społeczeństwa. Najłatwiej określić kogoś, jako dziwaka zamiast usiąść i porozmawiać. Starać się zrozumieć tego człowieka – mówiła Renata Jóźwiak, matka Wojtka i Tymka.

Sprawą chłopca zajął się sąd rodzinny. Szkoła natomiast zignorowała zdarzenie. Jak ujawniła kontrola kuratorium oświaty, pobicia nie odnotowano nawet w dokumentacji placówki. – Ci uczniowie się bawili. Przypisywanie temu jakiś innych cech przestępczych, jest grubym nieporozumieniem – twierdził Zbigniew Buczek, dyrektor SP nr 3 w Złocieńcu.

Tymek jest przekonany, że Wojtek został pobity za to, kim jest jego brat. Wraz z psychologami i pedagogami Stowarzyszenia „Tolerado”, postanowił zorganizować warsztaty tolerancji dla nauczycieli oraz mieszkańców Złocieńca i Darskowa. – Jeżeli Wojtek został pobity również ze względu na stygmatyzację to pokazuje, że te dzieci nie wiedzą, że robią źle. W momencie, kiedy ta widza byłaby powszechna to takich wydarzeń by nie było – uważa Danuta Sowińska. Chłopiec nie wróci już do swojej szkoły. Matka przeniosła go w bezpieczniejsze środowisko. Jest także pod stałą opieką psychologa. – W nowej szkole jest dobrze. Mam kolegów – cieszy się Wojtek. – Zaczął się otwierać. Teraz wstaje rano przed budzikiem, jest uśmiechnięty i chce iść do szkoły – mówi Renata Jóźwiak.

„To mi burzy cały system”

Tymek wyprowadził się ze Złocieńca. – Kończąc gimnazjum podjąłem decyzję, że pójdę do szkoły sportowej z internatem. W Gdańsku mieszkam od pięciu lat i jest to jedyne miejsce, w którym zabawiłem tak długo. Nie mam ochoty się stąd uciekać – przyznaje Tymek i dodaje, że często ma momenty, że lekko załamuje się na chwilę, jeśli ktoś zwróci się do niego w formie żeńskiej. To mi burzy cały system.

Zaproszenia na warsztaty skierowano do burmistrza Złocieńca, dyrektorów szkół, nauczycieli oraz mieszkańców miasta. Nikt nie wyraził jednak zainteresowania spotkaniem. – Wygląda na to, że nie ma refleksji. Zarówno w urzędzie miasta, który jest organem założycielskim szkoły, nie ma refleksji wśród pedagogów i nauczycieli. Nie ma też zupełnie refleksji w środowisku otaczającym chłopca. Wśród innych rodziców i bliskich sprawcy tego zdarzenia. To jest kultura przyzwolenia na przemoc – mówi Piotr Pawłowski, adwokat rodziny Tyma i Wojtka. Na wykładach antydyskryminacyjnych w Złocieńcu, nie pojawił się nikt. W zajęciach uczestniczyła jedynie przedstawicielka kuratorium oświaty, oraz mama i brat Tymka. – O tym trzeba rozmawiać, bo jeżeli się nie rozmawia to skąd ludzie maja wiedzieć, o co chodzi – mówi Renata Jóźwiak.

Tymek przyznaje, że cały czas myśli o zmianie płci. – Jest to największy mój problem. To ciało, które mam mi nie odpowiada. Jestem na takim etapie, że jeśli nie zadziałam w tym kierunku to będę do końca życia nieszczęśliwy – kwituje.