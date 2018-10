Polska „królowa Instagrama” odwiedziła popularną Pig Island. Do sieci trafiły zdjęcia

Jedna z wysp na Bahamach - Big Major Cay - jest potocznie nazywana Pig Island. Wszystko za sprawą dość nietypowych mieszkańców. Od wielu lat wyspę zamieszkuje bowiem około 20 świń. Zwierzaki spędzają większość dnia pływając w krystalicznie czystej wodzie. Do tej pory nie wyjaśniono, w jaki sposób świnie znalazły się na wyspie. Według jednej z hipotez były one transportowane statkiem, który zatonął i udało im się dopłynąć do brzegu. Inni twierdzą, że zostały ono celowo przywiezione na Bahamy, aby zwiększyć popularność wyspy.

Miejsce to jest bowiem bardzo popularne wśród turystów. Ostatnio Pig Island odwiedziła Veronica Bielik, nazywana polską królową Instagrama. Jej profil w aplikacji obserwuje bowiem ponad 1,3 miliona użytkowników. Początkowo Bielik udostępniała fotografie swojej metamorfozy oraz treningów. Jak sama tłumaczy, na przestrzeni lat jej wygląd bardzo się zmienił. Blogerka chciała motywować inne dziewczyny do zmiany stylu życia i zachęcać do uprawiania sportów i treningów na siłowni. W rozmowach z dziennikarzami Bielik przyznaje, że poddała się operacji plastycznej i powiększyła sobie piersi. Zapewnia jednak, że oprócz tego jej wygląd to efekt ciężkiej pracy na siłowni.