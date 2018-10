Makabryczny wypadek na Lubelszczyźnie. Chłopiec zginął rozszarpany przez maszynę

O tragedii, która miała miejsce w gminie Ostrówek na Lubelszczyźnie informuje „Dziennik Wschodni”. Do wypadku doszło w poniedziałek 1 października wieczorem. W jednym z gospodarstw 6-letni chłopiec wpadł do paszowozu - maszyny służącej do mieszania różnych składników paszy dla zwierząt. Urządzenie w tym czasie pracowało i było podłączone do ciągnika rolniczego. Chłopiec został rozszarpany przez ostrza maszyny.

Śledczy nie zdradzają szczegółów

Dziennik podaje, że na miejsce makabrycznego wypadku przyjechali strażacy, ratownicy pogotowia i policjanci. Śledczy muszą ustalić, kto sprawował opiekę nad dzieckiem i w jaki sposób przebiegały prace w gospodarstwie. Prowadzący postępowanie nie zdradzają szczegółów na temat okoliczności zdarzenia, ze względu na drastyczny charakter wypadku.