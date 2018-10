Ambasador Polski w Rzymie podał się do dymisji. „Władze mogą to odebrać jako policzek”

Jak podaje RMF FM, ambasador Polski we Włoszech podał się do dymisji z powodów osobistych. Konrad Głębocki tłumaczył, że zmarła jego teściowa. Według rozgłośni nieoficjalnym powodem dymisji dyplomaty zaledwie trzy miesiące od złożenia listów uwierzytelniających był fakt, że nie radził sobie ze sprawowaną funkcją. Z informacji dziennikarki RMF FM wynika, że Głębocki miał być także skonfliktowany z otoczeniem m.in. z polskimi przedstawicielami przy Stolicy Apostolskiej czy ONZ-owskiej organizacji do spraw wyżywienia i rolnictwa FAO. Według rozmówców reporterki jest to kompromitacja a władze Włoch mogą odebrać tę sytuację jako policzek.

Konrad Głębocki od 2015 r. był posłem wybranym z list Prawa i Sprawiedliwości. Ponadto jest profesorem Politechniki Częstochowskiej, ekonomistą i prawnikiem. Zna język włoski, a we Włoszech badał problem tamtejszej polityki regionalnej. O polityku stało się głośno, kiedy mimo nominacji i wygaszenia poselskiego mandatu nadal pojawiał się na posiedzeniach i wziął udział łącznie w 175 głosowaniach.

