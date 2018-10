Milion złotych dla ofiary księdza pedofila. Ks. Kloch: Jakaś struktura w instytucji nie jest bez winy

Zgodnie z wyrokiem sądu pierwszej instancji, Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej ma zapłacić pokrzywdzonej przez księdza kobiecie odszkodowanie w wysokości miliona złotych za czyny byłego już członka zgromadzenia – ks. Romana B. We wtorek 2 października Sąd Apelacyjny w Poznaniu rozpatrywał apelację złożoną przez zakon. Sąd podtrzymał wcześniejszy wyrok. – Prawomocny jest wyrok w odniesieniu do milionowego odszkodowania. Prawomocny jest wyrok co do renty w wysokości 800 złotych, która powinna być wypłacana od stycznia 2018 roku. Informuję, że obie strony mogą wnieść skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego – tłumaczyła sędzia. Pełnomocnik zakonu zapowiedział taki wniosek.

Ks. Kloch: Sprawca musi ponosić odpowiedzialność

Sprawę na antenie TVN24 komentował ks. Józef Kloch. Były rzecznik Konferencji Episkopatu Polski stwierdził, że w orzeczeniu sądu zaskakuje go jedynie brak uwzględnienia sprawcy, jeśli chodzi o zadośćuczynienie. – Dla mnie to jest zdumiewające. Chcę podkreślić, że jeżeli sąd zasądził od instytucji zadośćuczynienie, to znaczy, że nie jest jakaś struktura w tym zgromadzeniu bez winy. Przede wszystkim sprawca musi ponosić odpowiedzialność, bo on jest przestępcą i dla mnie nie jest zrozumiałe, że nie ma żadnych finansowych zobowiązań wobec tego, kogo skrzywdził – komentował ks. Kloch. – Jeżeli natomiast sąd się doszukał (...) pewnych zaniedbań ze strony instytucji, to nie dziwmy się, że jest również instytucja pociągana do odpowiedzialności finansowej – dodał. Zaznaczył jednak przy tym, że dotychczas nie podano do wiadomości publicznej uzasadnienia wyroku.

„Nie powinno być miejsca w Kościele na takie czyny”