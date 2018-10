Kaczyński o Morawieckim: Bez niego nie byłoby dobrej zmiany, Padły też porównania do Ala Capone

Jarosław Kaczyński dodał, że ma pełne zaufanie do szefa rządu. Pytany o taśmy z udziałem szefa rządu, ujawnione przez portal Onet.pl, polityk odpowiedział, że prawdziwa twarz premiera to twarz człowieka, który naprawił polskie finanse publiczne i który umożliwił to, że przeprowadzamy różne wielkie programy społeczne a poziom życia tej biedniejszej części społeczeństwa wyraźnie się podnosi. W ocenie prezesa PiS „dobra zmiana” bez Morawieckiego nie byłaby możliwa. Prowadząca wywiad Danuta Holecka zapytała Kaczyńskiego o język, jakim na ujawnionej taśmie posługiwał się premier (w stenogramie pojawiło się wiele wulgaryzmów – red.). – Sprawa Morawieckiego to jest sprawa człowieka, który uczynił coś bardzo, bardzo pożytecznego i coś bardzo dobrego dla Polski. Bardzo ciężko dla Polski pracuje, a to, że kiedyś mu zdarzało się coś powiedzieć, a nawet użyć słowa tzw. męskiego użyć, mówię o mężczyznach, niech ktoś pierwszy rzuci kamieniem – ocenił prezes PiS.

Nowa fala polskich inicjatyw gospodarczych

– Są tacy, którzy dbają o interesy partykularne i są tacy, którzy dbają o interesy szersze. Wieś to oczywiście nie jest interes partykularny, to jest interes znacznej części polskiego społeczeństwa. My dbamy o wieś, dbamy o miasta, dbamy o Polaków i między innymi dlatego mamy takiego premiera, który niszczy mafię VAT-owską jak kiedyś w Chicago pewien znany policjant niszczył Ala Capone i jego mafię – dodał Kaczyński w rozmowie z TVP.

Kaczyński zapowiedział również, że PiS planuje wielką ofensywę w dziedzinie gospodarki. – Żeby można było stworzyć, ja już mówiłem o tym wiele lat temu, nową falę polskiego kapitalizmu. Nową falę polskich inicjatyw gospodarczych. Kiedyś na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych taka fala powstała. Ona miała specyficzne cechy, ale jeżeli wtedy nie poumieraliśmy z głodu, przy ówczesnej polityce, to tylko dzięki tym ludziom, którzy stworzyli sześć milionów nowych miejsc pracy. Dziś mamy pokolenie nieporównywalnie lepiej wykształcone, lepiej przygotowane. Mamy olbrzymi europejski rynek, z różnymi ograniczeniami, które narastają, bo wiadomo jak wygląda dzisiaj polityka w Unii Europejskiej, to jest oddzielny temat – podkreślił prezes PiS.