Oburzeni kombatanci piszą do Ziobry. Chodzi o koszulki ze Stalinem

„Nasz Dziennik” informuje, że oferowanie takich koszulek spotkało się z oburzeniem kombatantów. To właśnie oni skierowali pismo w tej sprawie do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. „W imieniu Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie żądam natychmiastowej interwencji w sprawie jawnego łamania artykułu 13 Konstytucji RP oraz popełnienia przestępstwa z artykułu 256 Kodeksu karnego przez sklep internetowy oferujący do sprzedaży koszulki z wizerunkiem Józefa Stalina” – napisał rzecznik POKiN dr Jerzy Bukowski.

Prokuratura Krajowa poinformowała, że „pismo pana Jerzego Bukowskiego zostało potraktowane jako zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa i w dniu 27 września 2018 r. zgodnie z właściwością zostało przesłane do Prokuratury Rejonowej w Żarach”.

Koszulki sprzedaje spółka z adresem w Warszawie, jednak zarejestrowana w Poznaniu.