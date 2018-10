Ciąg dalszy afery z Romanem Smogorzowskim. Córka Jolanty Brzeskiej twierdzi, że ją „obłapiał”

Gienek Loska trafi do Kliniki Budzik? „Trzeba działać, liczy się czas”

Gienek Loska podczas pobytu na Białorusi doznał wylewu krwi do mózgu i od maja pozostaje w śpiączce. Póki co przetransportowanie muzyka do Polski jest niemożliwe. Mimo to, Ewa Błaszczyk została zapytana, czy możliwe jest przyjęcie Loski...