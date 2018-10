Różnice w jakości produktów w Polsce i w Niemczech. Kupujemy gorszą żywność?

Zastanawialiście się kiedyś, czy produkty sprzedawane u naszych zachodnich sąsiadów są lepszej jakości niż te, które kupujemy w polskich sklepach? Test, na który zdecydował się UOKiK rozwiał wiele wątpliwości dotyczących tego, jaki towar kupują Polacy.

UOKiK informuje, że produkty sprawdzano na dwa sposoby. Pod koniec 2017 r. po raz pierwszy porównano jakość produktów spożywczych w Polsce i w Niemczech. Zakupiono 37 par artykułów żywnościowych w polskich i niemieckich sklepach: Aldi, Kauflandzie, Lidlu, Makro, Netto i Rossmannie. Były to: serek, chipsy, napoje, soki, jogurty, herbata, kawa, pizza mrożona, ketchup, czekolady, ciastka, żelki, kakaowy krem do smarowania pieczywa, ryby mrożone, wędliny i kiełbasa. W czterech stwierdzono dużą różnicę w jakości.

Drugi raz żywność porównano w II kwartale 2018 r. Tym razem zakupiono pary produktów głównie w polskich sklepach, 10 w Niemczech. Wybrano te z polską etykietą i w obcej wersji językowej. Porównano, czy są różnice w żywności wyprodukowanej dla polskich konsumentów i tych z Europy Zachodniej. Łącznie sprawdzono 64 pary artykułów spożywczych. Duża różnica wystąpiła w 8. W 2 przypadkach – produkty na polski rynek były lepsze.

UOKiK opisał wyniki kontroli poszczególnych produktów. Sprawdź, co wykazały testy w przypadku artykułów popularnych marek.

Serek Philadelphia z ziołami

Były różnice w produkcji. Serek na nasz rynek był produkowany z mleka, śmietany i białek mlecznych, a na zachodnioeuropejski – z twarogu. Polskie opakowanie miało 125 g, a zachodnioeuropejskie – 175 g.



Knorr Fix Spaghetti Bolognese

Więcej tłuszczu i cukrów w produkcie sprzedawanym w Polsce, a w zachodnioeuropejskim mniej soli. Różnice w smaku i zapachu – w produkcji na polski rynek dominował smak papryki, na zachodnioeuropejski – czosnku.



Chrupki Curly Peanut Classic

W takim samym opakowaniu w Polsce było o 30 g mniej chrupek.



Chrupki Monster Munch Original

Producent dodał do chrupek glutaminian monosodowy (wzmacniacz smaku), dlatego miały intensywny serowy smak. Ponadto opakowanie w Polsce zawierało o 25 g mniej produktu.



Ciastka Leibniz Minis Choco

W Polsce było nieco większe opakowanie, ale zawierało o 25 g mniej produktu.



Napój FuzeTea

W Polsce – mniejsza zawartość soku brzoskwiniowego i wyraźnie inny smak.



Napój Capri Sun Orange

Zawierał więcej soku pomarańczowego (20 proc.) niż jego zachodnioeuropejski odpowiednik (7 proc.).



Czekolada Milka Oreo

Produkowana dla polskiego konsumenta miała lepszą jakość i była smaczniejsza, co wynikało z badan laboratoryjnych. Zawierała mniej zamiennika tłuszczu kakaowego.



Lipton Ice Tea Peach

W produkowanej na rynek polski było mniej ekstraktu z herbaty. Ponadto zawierała cukier, fruktozę i słodzik. Na rynku niemieckim – producent dodał tylko cukier.



Czekolada Milka z orzechami

W polskich sklepach miała mniej orzechów niż na rynku niemieckim.



Serek Almette z ziołami

Na obu opakowaniach była informacja: „100% naturalne składniki”. Niemiecki serek wyprodukowany był z twarogu, ziół, cebuli, czosnku i soli. Polski – zawierał twaróg, odtłuszczone mleko w proszku, cebulę, sól, czosnek, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, zioła (0,1 proc.), naturalne aromaty. Regulator kwasowości, jako substancja dodatkowa, przeczył napisowi na opakowaniu, że serek Almette zawiera „100% naturalne składniki”.



Chipsy paprykowe Crunchips

Mimo że opakowanie było identyczne, to w polskich sklepach jest o 25 g mniej chipsów. Polskie – smażone na oleju palmowym, zawierały glutaminian monosodowy, miały wyższą zawartość tłuszczu. Niemieckie – na słonecznikowym, bez wzmacniacza smaku. Producent dodał do nich proszek pomidorowy i serowy – czego zabrakło w polskich.Czytaj także:

