WOŚP, Alicja Szatkowska i Polskie Forum Żydów z nagrodami Parlamentu Europejskiego

Europejska Nagroda Obywatelska przyznawana jest od 2008 roku obywatelom, grupom, stowarzyszeniom lub organizacjom za osiągnięcia i szczególne zaangażowanie w obszarach takich jak: działania na rzecz lepszego zrozumienia i głębszej integracji miedzy państwami, działalność odzwierciedlająca wartości zapisane w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej czy ponadgraniczna współpraca kulturalna.

Kandydaturę WOŚP do tegorocznej Nagrody zgłosili w imieniu polskiej delegacji w Grupie EPL posłowie Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Janusz Lewandowski, Tadeusz Zwiefka i Krzysztof Hetman. Kandydaturę Alicji Szatkowskiej zaproponował poseł Marek Plura. Polskie Forum Żydów zostało zgłoszone przez prof. Zdzisława Krasnodębskiego, prof. Ryszarda Legutko i Marka Jurka.

Owsiak: działalność WOŚP ma sens

– Nagroda PE potwierdza, że działalność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ma ogromny sens, że jej wkład budowanie europejskiej świadomości obywatelskiej został zauważany przez gremia, które tworzą wspólną Europę – komentował Jerzy Owsiak. Odbierając nagrodę, Jerzy Owsiak wyraził radość, że WOŚP wpłynęła na rozwój organizacji pozarządowych w Polsce. – Cieszymy się, że możemy być powodem do dumy Polaków w Europie i na całym świecie. Otrzymanie nagrody potwierdza, że to co robimy nie jest chwilową fascynacją, ale dobrze zorganizowanym przedsięwzięciem, które funkcjonuje dzięki temu, że ludzie dobrej woli chcą to robić. To daje nam siłę do dalszego grania z furą przyjaciół do końca świata i jeden dzień dłużej – podkreślał Jerzy Owsiak.

Nagroda za 25 lat

Alicja Szatkowska, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miliczu, zaznaczyła, że nagroda to zwieńczenie jej 25-letniej działalności. – Nie przypuszczałam nigdy, że Parlament Europejski zwróci uwagę na kogoś kto działa w tak małym miasteczku. To mnie też motywuje, ale nie tylko mnie. To jest nagroda dla wszystkich tych, z którymi od 25 lat współpracuję. To jest nagroda dla młodzieży, która wszystkie swoje problemy przełamuje, która walczy o to, żeby być wszędzie jak każdy pełnosprawny obywatel. To jest nagroda dla mich terapeutów, dla każdego z pracowników, którzy realizują te marzenia – mówiła.