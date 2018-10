Uwaga! TVN: Walczy o kontakt z dziećmi. „Wyrzucona jak pies przez męża i jego rodzinę”

He Mei Yuan pochodzi z Chin, z miasta Kanton. Tam poznała, przebywającego na wymianie studenckiej Polaka. Wyszła za niego za mąż. Urodziły im się dzieci Ewa i Adam. Po pewnym czasie do Chin z Polski przylecieli teściowie. – Mieszkali z nami trzy miesiące. W końcu powiedzieli: „Wyjeżdżamy”. Nie wiem, dlaczego mieliśmy jechać do Polski razem – mówi He Mei Yuan.

Pod wpływem nacisków teściów, małżeństwo przeprowadziło się do Warszawy. Wtedy zaczęły się kłopoty. Rodzina męża nie zaakceptowała He Mei Yuan. – Pamiętam, kiedy mój syn był przeziębiony. A oni zrobili imprezę. Puszczali głośną muzykę, zwłaszcza młodszy brat męża. Pił i imprezował – wspomina. He Mei Yuan czuła się izolowana przez rodzinę męża.

– Było Boże Narodzenie, potem Nowy Rok. Nie zaprosili mnie, żebym z nimi zjadła. Siedzieli całą rodziną, cieszyli się, głośno rozmawiali. Byłam w pokoju. Nosząc na rękach płaczącego syna. Byłam naprawdę smutna – opowiada. – Nazywano ją chińską ku…, dzi…. Była od wszystkiego odcięta. Pozbawiono ją dostępu do własnego konta. Jej rzeczy osobiste zostały skradzione. Jak pytała męża, gdzie one są to tylko wzruszył ramionami. A tam był m.in. jej chiński dowód osobisty, odzież, biżuteria, torebki, obuwie – opowiada Marcin Łochowski, tłumacz chińskiego.

„Wyrzucona jak pies za drzwi przez swojego męża”

Mężczyzna dowiedział się o tym, co spotkało He Mei Yuan od chińskich studentów, którzy uczą się w Polsce. – Powiedzieli mi, że He Mei Yuan została wyrzucona jak pies za drzwi przez swojego męża i jego rodzinę. Nie ma żadnych przyjaciół, nie ma pieniędzy. Nie zna języka i nikt nie chciał okazać jej pomocy.

He Mei nie wytrzymała okrutnego traktowania. Czuła się obco. Uzgodniła z mężem, że wracają do Chin. Ponieważ wiza He Mei Yuan wygasała, miała pojechać, jako pierwsza, wkrótce z dziećmi miał do niej dołączyć mąż. – Dał mi jeden bilet i powiedział, że jedziemy razem, ale dzieci do naszego powrotu zostają w Warszawie. Potem powiedział, żebym jechała sama, a on doleci. Kiedy byłam Moskwie zadzwonił do mnie i powiedział, że ma kłopoty z wizą, że nie może dolecieć do mnie – opowiada.

„Celowo została wywieziona w pole”

W końcu powiedział, że z nią zrywa i nikt nie przyleci. – Myślę, że celowo została wywieziona w pole przez męża i jego rodzinę. Zrobiono to z premedytacją, dlatego, że dostała do ręki jedynie paszport i bilet – mówi Łochowski. Zdruzgotana He Mei Yuan tęskniła za dziećmi. Po pięciu tygodniach spędzonych w Kantonie, wróciła do Polski. Szukała kontaktu z Ewą i Adamem, próbowała porozumieć się z mężem i jego krewnymi.

– To był marzec. Była dziesiąta wieczorem, było zimno. Poszłam do ich mieszkania. Dzwonię do drzwi, otwiera mama i szybko zamyka. Dzwonię jeszcze raz. Otwiera jego młodszy brat, mówi mi przykre rzeczy, obraża w języku polskim – relacjonuje He Mei Yuan.