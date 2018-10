Transpłciowy więzień skazany za gwałty trafił na kobiecy oddział. Tam molestował więźniarki

52-letni więzień identyfikujący się obecnie jako kobieta – Karen White, przyznał, że w trakcie pobytu w kobiecym więzieniu w Wakefield molestował dwie inne więźniarki. Co ciekawe, White został skazany właśnie za wielokrotne gwałty i inne przestępstwa na tle seksualnym. Nie przeszkodziło to jednak władzom w przeniesieniu go do kobiecego więzienia.

Przed sądem w Leeds White przyznał się do napaści seksualnych, a rok wcześniej do gwałtu, który popełnił przed pójściem do więzienia. Już wcześniej skazano go za dwa inne gwałty. Listę popełnionych przez niego przestępstw uzupełnia napaść na byłego sąsiada. Do napaści na kobiety w więzieniu dochodziło w okresie od września do listopada minionego roku. Po tym White'a przeniesiono na męski oddział.

Mężczyzna został skazany na dożywocie. O wyjście na wolność może ubiegać się najwcześniej po ośmiu latach i 166 dniach.

