Udana akcja polskich służb. Uniemożliwiono wyłudzenie 340 mln zł

Łódź. Policja złapała „pościelowych złodziei”. To fani Spider-Mana

Policjanci z Łodzi w nocy z 10 na 11 października zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy mogą mieć na swoim koncie co najmniej kilkanaście włamań do sklepów oraz usiłowanie włamania do bankomatu. Wpadli podczas kolejnym „skoku”.