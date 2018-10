Aresztowano gwiazdora programu „Chłopaki do wzięcia”. Wydano za nim trzy listy gończe

Roman D. ps. „Szczena” był znany szerszej publiczności za sprawą programu „Chłopaki do wzięcia” emitowanego przez telewizję Polsat. Jest to telenowela dokumentalna o młodych mieszkańcach małych miasteczek i wsi, którzy szukają partnerek. Producenci programu przekonują, że „przedstawiają naturalistyczny obraz prowincjonalnej Polski”. Mężczyzna był poszukiwany trzema listami gończymi przez sądy z Pułtuska, Warszawy i Bydgoszczy m.in. za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości i oszustwo kredytowe.

„Gdy sprawą zajęli się policjanci z Sekcji Poszukiwań i Identyfikacji Osób z Radomia, jego los wydawał się przesądzony, a zatrzymanie było tylko kwestią czasu. Funkcjonariusze potrzebowali niespełna tygodnia, by ustalić miejsce pobytu mężczyzny. Jak się okazało, aktualnie mieszkał w Gdańsku i pracował na budowie. Mężczyzna był kompletnie zaskoczony widokiem policjantów. Funkcjonariusze doprowadzili 35-latka do najbliższej jednostki policji, a po sporządzeniu dokumentacji trafił on do najbliższego aresztu” – przekazała mazowiecka policja.

